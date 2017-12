George e Mildred: quando il gatto non c’è…

Genova. Un gioiello di comicità. Battibecchi, frecciatine e continui conflitti di coppia nella routine quotidiana. Tutto questo è George e Mildred (Quanto il gatto è via), testo teatrale di Johnnie Mortimer e Brian Cooke portato in scena dalla Kitchen Company.

George è un irrecuperabile poltrone. Mildred, un’iperattiva chiacchierona. Ethel, la sorella di lei, alle prese con Humphrey, un marito fin troppo attivo. Le vicissitudini dei quattro culmineranno con un viaggio in Francia delle due sorelle: le ragazze partono lasciando così i rispettivi mariti soli per un po’. Ma… cosa succede quando il gatto non c’è?

Inizio alle 21. Biglietti da 5 euro.