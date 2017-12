Genova scenario della retrospettiva di Susan Phlipsz

Genova. Follow Me. Susan Phlipsz è il titolo della prima retrospettiva dell’artista scozzese che raccoglie nel centro storico di Genova una selezione di sei lavori (realizzati tra il 1999 e il 2011) e una nuova produzione, dedicata all’Elettra, la nave laboratorio di Guglielmo Marconi.

Artista tra le più significative della sua generazione, negli ultimi due decenni Philipsz (Glasgow,1965) ha esplorato con le sue installazioni sonore (registrazioni della sua voce che riproduce “a cappella” componimenti altrui) le valenze psicologiche e le potenzialità scultoree del suono. Per Genova, l’artista realizza un percorso coinvolgente all’interno della cornice architettonica dei palazzi dei Rolli – già Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco – e di sedi istituzionali genovesi, dove si trova a esplorare la relazione tra arte e architettura, concentrandosi sulle continue trasformazioni della percezione pubblica dell’opera d’arte, sulla relazione tra atto performativo e oggetto scultoreo e sulla componente emotiva del suono.

Le sue installazioni si trovano così a fare da accompagnamento ai visitatori in una passeggiata che muove dal cortile centrale di Palazzo Ducale lungo i vicoli del centro storico, fino ai Palazzi di via Garibaldi per finire per raggiungere il nel parco di Villa Croce.

Inaugurazione 10 settembre 17.30-20 presso Palazzo Ducale, con l’installazione The Internationale, 1999;

Contemporaneamente in altre sedi:

Ex-Convento di San Francesco a Castelletto, Stay With Me, 2005;

Palazzo Reale Lachrimae, 2010;

Palazzo Bianco, Follow Me, 2006;

Palazzo Lomellino, The Lost Reflection, 2007;

Altrove-Teatreo della Maddalena, Palazzo Fattinanti Cambiaso, The Dead, 2000;

Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce, Elettra, 2015

Visite guidate per tutto il percorso della durata di due ore.

Quota di adesione 80 euro per gruppo.

Orario giovedì-domenica, dalle 15.30 alle 18.30

Altrove Teatro della Maddalena giovedì 15.30-18.30

e su appuntamento.