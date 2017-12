Genova, ecco la prima edizione della Birralonga

Genova. Nove locali, nove birre e un unico, appassionante cammino lungo i vicoli di Genova. Il 24 maggio a Genova prima edizione della Birralonga.

La partecipazione alla manifestazione prevede l’acquisto delle card-degustazione, già disponibili in tutti i locali che aderiscono all’evento.

Domenica 24 maggio dalle 14 alle 21 tutti i partecipanti, scegliendo liberamente il proprio orario di partenza, potranno intraprendere il “percorso birraio” consigliato attraverso una mappa realizzata per l’occasione, consegnata al momento della partenza insieme al bicchiere per le degustazioni. Per ritirare il bicchiere e la mappa sarà necessario presentarsi al punto di partenza, il Machegotti Cafè di Piazza Matteotti, mostrando la card insieme allo scontrino.

Passeggiando si potrà anche scoprire aspetti nascosti del centro storico genovese grazie ai consigli del blog “I segreti dei vicoli di Genova”, che dedicherà alcune pagine ai piccoli e grandi monumenti disposti sul sentiero di Birralonga.

Il prezzo della card è di 20 euro e comprende: un bicchiere per la lunga degustazione, la mappa per orientarsi nel percorso e i 20 cl di birra che da sorseggiare a ogni tappa, accompagnati da un appetizer sempre diverso.

I locali coinvolti sono: Machegotti Cafè | Les Rouges – Bar in Genova | Jalapeño | Pub i 4 Canti | Ai Troeggi. Vino, birra e bruschetta | Kowalski. Ristorante e Pub dall’Est Europa | dallOrso Publichouse | Kamun Lab | La Locanda.

Il numero di card è limitato.