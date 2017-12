Genova Comics & Games, c’è anche Feudalesimo e Libertà

Genova. L’annuncio è arrivato sulla pagina Facebook che vanta oltre 500 mila fan. Feudalesimo e Libertà per la prima volta sarà a Genova, ospite il “2-3 et 4 settembre” al Genova Comics & Games di Sestri Ponente, in Villa Rossi.

Prendiamo per l’occasione il programma pari pari senza mutare lo stile che ha reso unica questa pagina.

“Codesto lo programma:

Venerdì 2 – 19.30 – “Feudalesimo per allocchi” – Li principi del feudalesimo anche pei meno acuti

Sabato 3 – 20.00 – Presentazione del nostro libro “La Divina Commedia quasi mille anni dopo”

Domenica 4 – 20.30 – TG Feudale

Et in seguito: GOGNA PUBBLICA

Presso lo nostro avamposto inoltre saran presenti come sempre le casacche, le copie della Divina Commedia sulle quali saremo lieti d’apporvi una dedica in piuma d’oca, et una mostra con li nostri meliori manifesti”

In verità il programma è molto più ricco:

Venerdì 2 settembre

Tutto il giorno – Incontro con Daniele Fabbri, scrittore del fumetto “QVANDO C’ERA LVI”

17:00 – Flash Mob a tema Pokémon

17:30-18:00 – Intervista sul palco con Daniele Fabbri

18:30-19:30 – Improvvisazione teatrale a cura di Rubik Teatro

19:30-20:00 – Esibizione di Feudalesimo e Libertà

dalle 20:00 – Maratona di film Pokémon

Sabato 3 settembre

Tutto il giorno – Stand di trucco a tema Pokémon

Tutto il giorno – Incontro con gli autori Shockdom Loputyn e Tripood

Tutto il giorno – Incontro con Renata Castellani (disegnatrice Disney) e con gli autori di Sortisia

dalle 10:30 – Body painting a cura di Francesco Sanseverino

15:00-17:00 – Preparazione trucco per zombie walk

16:00-17:00 – Workshop a cura di Francesco Sanseverino

17:00 – Allenamento crossfit a tema

17:15 – Partenza zombie walk

18:00 – Spettacolo di Coky Ricciolino

20:00 – Presentazione libro di Feudalesimo e Libertà

dalle 20:30 – Concerto dei Banana Split

Domenica 4 settembre

Tutto il giorno – Incontro con gli autori Shockdom Loputyn e Tripood

Tutto il giorno – Incontro con Elena Mirulla e Moe, Mec & Stone

Dalle 10:00 – Torneo di Game of Thrones LCG

Dalle 10:00 – Nintendo StreetPass, meeting tornei Nintendo

15:00 – Inizio gara cosplay

18:00 – Premiazione gara cosplay

Dalle 20:30 – Esibizione di Feudalesimo e Libertà, concerto delle Marmotte d’Acciaio