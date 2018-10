“Genova 14 agosto 2018” – Mostra di Nino Bernocco

Da lunedì 15 ottobre al centro civico Buranello in via N. Daste 8 sarà visitabile la mostra personale di Nino Bernocco dal titolo “Genova 14 agosto 2018”, con il patrocinio del Comune del Municipio Centro Ovest, in esposizione fino al 29 ottobre da lunedì a sabato dalle 9 alle 18.

Scrive l’artista:

Questa mostra nasce dal bisogno di immortalare quanto è successo il 14 agosto 2018. Ho voluto esternare con colori e pennelli quanto ho provato a seguito di questa tragedia: il crollo di un ponte dove, come molti Genovesi, ho transitato centinaia di volte. Non è la prima volta che mi succede di raccontare sulle tele momenti drammatici: vedi il ciclo sull’ospedale psichiatrico di Quarto e, non ultima, l’alluvione in Val di Vara.

Ho iniziato il primo dipinto tre giorno dopo il tragico fatto, e veder crollare ciò che avevo visto costruire, la marea di gente sfollata in cerca di una sistemazione di fortuna, mi ha colpito profondamente.

Sono quadri che ho creato con il magone in gola e sono molto onorato che i dirigenti del Centro Civico Buranello si siano prodigati per organizzare questa mostra, nello stesso luogo dove molti sfollati avevano trovato immediato ricovero. È proprio a loro e alle vittime che voglio dedicare questo mio lavoro.