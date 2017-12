Il gatto con gli stivali, un grande classico per i più piccoli

Genova. Una fiaba classica per uno spensierato cantante di valzer e filastrocche e un gatto di gommapiuma. Il gatto con gli stivali va in scena al teatro della Tosse, uno spettacolo di e con Daniele De Bernardi, dedicato ai bambini dai 3 anni in su.

Un attore-cantastorie, un gatto di gommapiuma che ne combina di tutti i colori, e poi altri personaggi che saltano fuori da teatrini che hanno come scenografia i quadri di Vincent Van Gogh. Piccole figure in terracotta che, nelle coloratissime strutture in legno, si muovono azionate da fili per dare spazio e vita alla favola. I colpi di scena e il coinvolgimento del pubblico non mancano mai in una situazione comica ed esageratamente teatrale.

Prezzi dei biglietti a partire da 6 euro, inizio spettacolo alle 16.00.