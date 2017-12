Gara di ballo e house party analcolico a Busalla

Busalla. Sabato 4 giugno arriva a Busalla la prima edizione di “Boogie Down”: la battaglia per appassionati di ballo. Alle 16 in Villa Borzino, a colpi di Funk e Disco Funk, 87 ragazzi provenienti da tutta Europa si fideranno nel waacking: il ballo che riprende le movenze delle dive degli anni ’50, molto di moda negli Usa. Al mattino stage di danza e alla sera l’House Party in Villa Borzino.

Il concorso vede partecipanti da tutta Europa: in totale 87 ragazzi che si sfideranno, a partire dalle ore 16.00, nel 1Vs1 e nel 2Vs2, nella grande sala della musica di Villa Borzino. I più distanti arrivano dalla Spagna, ma non mancano anche i francesi. Si sfideranno per accedere al primo premio: la possibilità di fare uno stage in una delle più famose scuole di ballo a New York. I ragazzi si sfideranno nel freestyle su musica Funk e Disco Funk con un Dj d’eccezione: Shai-Uzn. La giuria è composta da: PinkLady, Sarah delle Ling Awanawaack, Cillo dei Bad Troopers e Rada delle Mind of Waack.

Per gli appassionati o neofiti sarà possibile anche prendere parte allo stage, infatti il Boogie Down parte al mattino, presso la Groovies Dance School (via Milite Ignoto 15/9, Busalla), con un work shop: dalle ore 11.30 alle 13.00 con PinkLady, membro delle I.H.O.W. Italy Lady Killer, e dalle 13.30 alle 15.00 con Rada, membro delle Mind of Waack. Entrambe le insegnanti appartengono a due delle crew più famose in Italia: anzi una piccola anticipazione! Potremo vedere lo spettacolo delle Lady Killer a Busalla, nel primo Giovediamoci del 7 luglio!

Terza e ultima parte del Boogie Down, dopo la Battle sarà il party tutto dedicato all’House Music, con la musica del Dj Shai-Uzn. L’evento è gratuito, non saranno serviti alcolici e l’organizzazione di riserva la selezione all’ingresso.

L’intero evento pomeridiano e serale è gratuito.