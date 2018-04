Galata, sino al 6 maggio le mostre temporanee “Storie di mare”

Genova. Proseguono fino al 6 maggio presso la Galleria dell’Esposizioni e la Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare, le mostre temporanee “Storie di Mare” di Marina Carboni e “L’artista e il mare” di Elton Kore. Sabato 21 e 28 aprile, dalle 16 alle 19, l’artista Marina Carboni sarà a disposizione del pubblico per una visita guidate alle opere in mostra, mentre il 4 maggio alle 18 reading poetico a cura di Piero Cademartori, poeta ed editore. Tutti gli eventi collaterali sono ad ingresso libero.

Mostra “Storie di Mare” di Marina Carboni

Sono circa 40 le opere pittoriche che l’artista genovese Marina Carboni presenta: un percorso che guarda al mare con uno sguardo profondo, immaginifico, surreale e a volte insolito. Sono dipinti su tela di dimensioni medio/grandi realizzati con colori acrilici usando la tecnica delle velature, ispirati a molti aspetti del mare e divisi in otto sezioni: SANGUE DAL MARE; BORGHI LIGURI; VALIGE DI CARTONE; POPOLI LONTANI; FONDALI MARINI; POLENE; NEREIDI; VARIE.

Mostra “L’artista e il mare”, personale di Elton Kore

Curata dall’Artista e dalla prof Roberta Ferrarese, l’esposizione comprende 8 tra dipinti e disegni a grandi dimensioni: interpretazione di Opere pittoriche di illustri Maestri, dove passato e presente si fondono e raccontano, attraverso gli occhi dell’artista, il paesaggio ligure il cui unico protagonista è il mare.

L’ARTISTA MARINA CARBONI

Nata a Genova nel 1952, si diploma al Liceo Artistico Nicolò Barabino nel 1970 e successivamente frequenta i corsi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Nel 2006 consegue un secondo diploma presso il Liceo Artistico Paul Klee, indirizzo Arti Visive. Inizia la sua ricerca pittorica negli anni ’60, dando così avvio all’attività espositiva. Per un lungo periodo non ha più esposto al pubblico senza però tralasciare il suo progetto artistico indirizzato sia alla riflessione pittorica che alla decorazione di ambienti, alternato alla professione di disegnatrice architettonica e allo studio. Da diversi anni ha ripreso la sua attività pubblica partecipando a mostre e concorsi nazionali e internazionali. Nel 2017 vince il concorso Premio Fondazione Casa America, ricevendo il Premio Sirotti e l’invito ad una personale a Palazzo S. Giorgio di Genova.

L’ARTISTA ELTON KORE

Nato a Tirana Albania nel 1981. Studia e si diploma nel 2002 al liceo artistico Jordan Misja Tirana. Dal 2002 al 2006 lavora e completa gli studi conseguendo la laurea in pittura presso l’ Accademia Ligustica di Genova. Nell’ anno 2009 consegue il Master di primo livello presso l’AccademiaReale di Belle Arti a Stoccolma in Svezia.

Dal 2011 al 2012 collabora con la compagnia statale LKAB alla realizzazione di decorazioni murale per la riqualificazione del centro abitativo di città di Malmberget Svezia. Dal 2012 al 2014 ha lavorato per realizzazione di diversi progetti artistici per assessorato cultura e giovani città di Gallivare, Svezia. Nel anno 2014 fino anno 2016 curerà le mostre del museo di Gallivare, Svezia. Dal 2011 ha collaborato con il gruppo di artisti “Tommarum” per varie attività artistiche, residence e mostre in diverse cita della Svezia.