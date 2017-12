Arenzano. Sarà Gabriele Ronchetti, alias Gabri Gabra, il protagonista della Risata Strappata Summer. L’evento era stato rinviato per concomitanza della partita Italia-Germania. Il comico-rapper si esibirà a partire dalle 22.

Appuntamento venerdì 9 luglio non più in piazza Calasetta, ma in piazza Mazzini, di fronte al lungomare.

L’ingresso è libero.