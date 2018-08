Full Immersion di Doppiaggio con Pino Pirovano e Claudio Moneta

Full immersion di doppiaggio con due docenti scelti fra le eccellenze del settore: doppiatori, direttori di doppiaggio, registi esperti di recitazione e voce ma anche preziosi talent scout.

Due big del doppiaggio alle full immersion di Genova. Le giornate sono strutturate in modo da permettere agli allievi di acquisire conoscenze e competenze di base degli strumenti indispensabili per svolgere professionalmente il mestiere dell’attore – doppiatore e approfondire la conoscenza e l´utilizzo delle tecniche del doppiaggio in ambito televisivo, cinematografico, pubblicitario.

Il programma prevede prove su film, film d’animazione, serie televisive, documentari, spot pubblicitari, sit com, favole, cartoni animati, videogiochi e trailer pubblicitari con particolare attenzione a doppiaggio in sync e voice over, interpretazione senza sincrono e prove di sincronismo labiale, studi sulla psicologia del personaggio (reale o anime), il suo arco di evoluzione, doppiaggio cinematografico / televisivo (parlato naturale, controllo delle sfumature).

Se vuoi sperimentare le tue potenzialità e farlo con un programma ricco di creatività con una solida preparazione sulle basi del doppiaggio potrai frequentare con successo anche le nostre classi di Recitazione, Speakering, Lettura di Audiolibri e VideoActing.

Iscrizioni: associazione culturale Teatro G.A.G. Gruppo Artisti Genovesi