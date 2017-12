Franz Ferdinand, gran ritorno al Goa Boa

Genova. Tra i più importanti fenomeni rock degli anni duemila, gli scozzesi Franz Ferdinand hanno sempre guardato al futuro strizzando un occhio al passato. Il tutto dimostrando sempre gran classe. Appuntamento da non perdere martedì 7 luglio al Goa Boa (Arena del mare Porto Antico, apertura porte alle 19, biglietti a 30 euro).

Dagli esordi fulminanti del disco omonimo del 2004, una hit parade del post-punk da ballare scatenati in stivaletti di cuoio e camicia con maniche arrotolate fin sopra ai gomiti (rigorosamente di Dior nel loro caso, essendone stati testimonial) di strada ne hanno fatta parecchia. Hanno lastricato muri e ripiani di negozi di dischi con grafiche da avanguardia russa e girato il mondo come headliner dei principali festival raccontandone le avventure gastronomiche in una rubrica di cucina sul Guardian (il frontman Alex Kapranos).

Adesso tornano con un nuovo progetto, frutto di un’inaspettata collaborazione con la coppia di fratelli Ron e Russell Mael, in arte Sparks. Mattatori della scena glam-rock degli anni settanta (dal celebre album del 1974 Kimono My House fino alle collaborazioni con Giorgio Moroder), sempre sopra le righe e fuori dagli schemi, il marchio Sparks è sinonimo di creatività e provocazione.

Prima data italiana, unica nel Nord Italia, i Franz Ferdinand e gli Sparks saliranno insieme sul palco di GB2015 per presentare tutti i loro più grandi successi e le tracks del nuovo album nato da questa inedita collaborazione.Alex Kapranos & soci hanno deciso di unirsi ai fratelli Mael e formare la super band “FFS” per creare nuove sonorità da presentare dal vivo in un tour mondiale. Un concerto capace di unire il suono fresco e moderno della band scozzese con gli indimenticabili echi di un gruppo simbolo del rock americano.

In apertura di serata George Ezra e The Sleeping Tree.