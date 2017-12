Francess & The Sonic Factory: A bit of italiano a Boccadasse

Genova. Domenica 13 agosto, alle ore 21.30, a Boccadasse e in corso Italia, Genova si colora di emozioni, con una serata all’insegna della musica, sulle note soul di Francess, con il Quartetto d’Archi del Teatro Carlo Felice & the Sonic Factory, i quali presenteranno “A Bit of Italiano”, una selezione di brani della tradizione musicale italiana, riarrangiati e tradotti in lingua inglese con cura e rispetto.

Il disco contiene anche un inedito, in cui inglese e italiano sono fusi in una canzone sola. Il progetto è nato dal desiderio di trovare un punto di incontro fra le due lingue, di costruire un ponte fra le due culture. La traduzione è il mezzo che permette di esplorare e proporre alcune delle grandi canzoni italiane in modo nuovo.

Nome d’arte di Francesca English, Francess è nata nel 1989 a New York, da padre giamaicano e madre Italiana. Il mondo multiculturale in cui vive ha influenzato notevolmente il suo modo di fare musica e la sua voce, soul e intensa, che affonda le radici nella cultura afroamericana. Chi per la prima volta sente la voce di Francess, sarà indelebilmente segnato nel proprio subconscio musicale. Un effetto del genere non si può né progettare né creare.

A BIT OF ITALIANO:

Francess

Archi del Teatro Carlo Felice & The Sonic Factory

THE SONIC FACTORY:

Egidio PERDUCA chitarra

Mauro ISETTI basso acustico

Eros CRISTIANI tastiere e fisarmonica

Paolo FACCO batteria

QUARTETTO DEL TEATRO CARLO FELICE:

Elisabetta GARETTI violino

Pierdomenico SOMMATI violino

Giuseppe AMBROSINI viola

Federico ROMANO violoncello

L’evento è organizzato dal Comune di Genova, d’intesa con la Camera di Commercio e le Associazioni degli Albergatori del Tavolo Imposta di Soggiorno, in collaborazione con il Teatro Carlo Felice.