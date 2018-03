Fra teatro e realtà con Deflorian e Tagliarini

Genova. La realtà, il teatro sono forse le suggestioni che guidano una straordinaria coppia scenica, formata dall’autrice-attrice Daria Deflorian con il performer e autore Antonio Tagliarini.

Il loro è un teatro fatto di semplicità e consapevolezza, di sapienza attorale e impalpabilità, di leggerezza e sentimento. I loro spettacoli hanno riscosso successo in tutta Europa per la cifra unica, stralunata, sospesa, struggente. E Reality, del 2012, non fa eccezione.

Riflessione sulla realtà, sull’essere anonimi e unici, speciali e banali, lo spettacolo evoca Janina Turek, la donna polacca che per cinquant’anni ha annotato “i dati” della sua vita.

Inizio alle 20.30, biglietti da 17 euro.