Fontanegli, una Mangialunga da tutto esaurito

Genova. Domenica 29 maggio a Fontanegli torna la Mangialunga, quattordicesima edizione: circa 5,5 km di percorso enogastronomico, lungo i suggestivi rioni rurali della delegazione genovese. Le iscrizioni sono già al completo.

Si gusteranno prelibatezze liguri: dall’aperitivo al dolce con un itinerario preciso. Si parte dal campo sportivo per 10 tappe gastronomiche. La prima partenza è alle 11. L’arrivo stimato alle 17.

1° “CIASSÀ” nel giardino della Soc. S. Pietro – Aperitivo – cuculli / Cortese vivace

2° “BASCÈ” – degustazione- salumi piacentini/Ortugo dei Colli Piacentini,

3° “PEUZZU” – degustazione – farinata , focaccia e salame / Pinot Grigio ,

4° “CADALE” -1° Primo – Picagge al pesto / Bonarda

5° “RUNCHETTI”- 2° Primo -Pansoti al sugo di noci / Dolcetto d’Acqui

6° “SERÒUCIÀN” – 1° Secondo -Cima e pomodori ,/ Gutturnio frizzante

7° “PICASSI” – Dessert – “Sorbetto”

8° “PURTE” – 2° Secondo – Porchetta cotta con forno a legna e patatine fritte/Gutturnio fermo Sup.

9° “TRAILA” – Dessert – FORMAGGIO Grana e Pere / Muller Thurgau

10°”CAMPO” – Dolce – Leccaje de Funtaneggi / vino Moscato.

Ogni tappa gastronomica sarà allietata da musica dal vivo: possibilità di ballo e canto libero e tanta allegria. Previsti anche un concorso fotografico e la lotteria.

Siccome il numero dei partecipanti è limitato occorre iscriversi. Il costo per gli adulti è di 25 euro, per i ragazzi dai 7 ai 12 anni 10 euro, i bambini sotto i 6 anni gratis.

Pagamento anticipato nei punti vendita in città o direttamente nella sede dell’ U.S. Fontanegli ’74 martedì dalle 21 alle 23, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 o presso i negozi: Oro & Company (via Tortosa 99-R Genova), Coprisol tende da sole (corso Europa 385 Genova), Beacco Oreficeria (via Buozzi 42/R Genova), Area di servizio Repsol (via Struppa 113 / A /R Genova), L’edicola s.a.s.. di C. Maragliano (piazza Fontane Marose 10/R- Genova), L’atelier del cappuccino (via Assarotti 47-R Genova), Lucrezia Jewels (piazza Albertina 16 Genova – Sestri Ponente).

Oppure tramite bonifico bancario indirizzato a: “ U.S. Fontanegli ‘74 “, Banca Passadore Filiale di Molassana, IBAN: IT95/P/03332/01405/000001220780 specificando il numero di persone iscritte e un numero di telefono; quindi trasmettere ricevuta al fax 010/804768 o tramite e-mail: usf74@usfontanegli74.com