Follie in musica al teatro di Villa Galliera a Voltri

Genova. Un pomeriggio di ordinaria follia è il titolo del concerto-spettacolo in programma domenica 12 aprile alle 16.30 al teatro di Villa Galliera a Voltri. Eseguono le musiche gli studenti del conservatorio Niccolò Paganini.

Sul palcoscenico si fronteggeranno due gruppi, uno barocco e l’altro jazz. Il primo proporrà le pagine originali del Seicento e del Settecento, mentre il secondo trarrà spunti per elaborazioni e variazioni in chiave jazzistica e moderna.

La Follia è un tema popolare di origine portoghese, nato probabilmente fra Cinquecento e Seicento. Si distingue tra la “primitiva follia”, che può assumere diverse forme, e la più conosciuta “tarda follia”. Quest’ultima è una progressione accordale (la si trova per la prima volta nella canzone anonima Rodrigo Martinez, Cancionero de Palacio, 1475-1516) che sostiene una melodia. Sua caratteristica è quella di essere basata su una passacaglia mentre la linea melodica è in forma di sarabanda lenta in ¾. Numerosissimi sono i musicisti che hanno utilizzato questo tema.

Gruppo barocco: Gianluigi Pistis, oboe; Gabriele Boschi, Pietro Genova Gaia, Beatrice Ferrari, violini; Giacomo Biagi, violoncello; Davide Mingozzi, Barbara Petrucci, clavicembali; Sofia Pezzi, voce recitante.

Gruppo jazz: Tamer Nasser sax contralto, oud, percussioni; Gianluca Salcuni, sax tenore; Simone Tassara, chitarra; Nicola Bruno, basso elettrico.

Musiche: Anonimi del XVII e XVIII secolo, Carl Philipp Emanuel Bach, Paolo Benedetto Bellinzani, Arcangelo Corelli, Jean Pierre Guignon, Marin Marais, Bernardo Pasquini, Alessandro Scarlatti, Antonio Vivaldi, inframmezzate da capricciose invenzioni del XXI secolo.

Biglietti a 14 euro (riduzioni a 10 o 9,50 euro).