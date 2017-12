Folk dai balcani al Goa Boa con il Dubioza Kolektiv

Genova. Hip-hop, reggae, dub, rock sapientemente mescolati cui si aggiungono melodie del folklore bosniaco, le matrici dei Dubioza Kolektiv, nati negli scantinati di Sarajevo e oggi paladini del cambiamento nei Balcani. Saranno il 10 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico per il Goa Boa. (Apertura porte alle 18, in avvio Espana Circo Este, Luke & The Lion e Kowalsky dj set). Biglietti a 10 euro.

Dubioza Kolektiv è una band di origine bosniaca, fondata nel 2003 da Adis Zvekić e Almir Hasanbegović (ex membri della band, “Gluho doba against Def Age”) e Brano Jakubović e Vedran Mujagić (ex membri di “Ornamenti”, originari da Sarajevo). In un secondo momento entrano a far parte della formazione anche il chitarrista Armin Bušatlić, il batterista Senad Šuta, il tecnico del suono Dragan Jakubović e, nel 2011, il sassofonista Mario Ševarac.

La prima spinta creativa dei Dubioza nasce dalla necessità di dar voce alle problematiche sociali che colpiscono il loro paese, allo stesso tempo l’esigenza è quella di portare fuori dai confini nazionali le tradizioni balcaniche.

Nei testi, messaggi di pace e tolleranza, in perenne lotta contro il bieco nazionalismo e le ingiustizie che affliggono il loro paese. Parole dirette che derivano da esperienze di vita vissuta. Raggiungono così lo status di leader riconosciuti nella lotta sociale, per mezzo del supporto al movimento Dosta! (gruppo di attivisti in lotta per i diritti dei cittadini) e organizzando concerti di protesta contro la corruzione del governo in occasione delle elezioni nazionali bosniache nel 2006 .

Nel 2010 i Dubioza hanno un ruolo fondamentale nella campagna elettorale: la band si esibisce nelle maggiori città bosniache per sensibilizzare i giovani ad assumere un ruolo attivo durante le elezioni. Time Magazine e BBC hanno riconosciuto la band come la più forte e legittima voce della Bosnia. Nel 2011 l’IMPALA li premia con il premio “Best Indipendent Album 2011”.

Hanno all’attivo 6 album (l’ultimo, “Apsurdistan” è del 2013) e 2 EP ed hanno già infuocato i palchi dei principali festival dell’Est Europa prima ed ora anche dell’Ovest.