Fiorella Mannoia, “Combattente” al Carlo Felice

Genova. Il Teatro Carlo Felice sarà tappa del tour che parte il 1° dicembre e che vede Fiorella Mannoia live sui palchi dei più prestigiosi teatri italiani.

“Combattente il tour” parte a un mese dall’uscita del nuovo album “Combattente” che si compone di 11 brani inediti: “Combattente”, “Nessuna conseguenza”, “Siamo ancora qui”, “I pensieri di Zo”, “Anima di neve”, “I miei passi”, “L’abitudine che ho”, “Ogni domenica con te”, “Perfetti sconosciuti”, “L’ultimo babbo natale”, “La terra da lontano”.

Molte le “firme” che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, autori della nuova generazione, ma anche storici nomi della canzone d’autore: Ivano Fossati (in un brano in cui Fiorella è autrice del testo e Fossati delle musiche), Giuliano Sangiorgi, Federica Abbate, Cheope, Fabrizio Moro, Bungaro, Cesare Chiodo e anche la stessa Fiorella Mannoia.

Nell’album troviamo anche “Perfetti Sconosciuti”, il brano scritto da Fiorella Mannoia con Cesare Chiodo e Bungaro e che le è valso (al suo debutto come autrice e interprete di una colonna sonora) il Nastro D’Argento 2016 per la “Migliore Canzone Originale” nell’omonimo film diretto da Paolo Genovese.

Una ritrovata passione, quella per il cinema, per Fiorella che è anche sul grande schermo nel film di Michele Placido “7 Minuti”, in cui recita il ruolo di una delle protagoniste.

“Combattente” è stato anticipato in radio dall’omonimo singolo, scritto da Federica Abbate e Cheope. Il video del brano è disponibile al seguente link http://vevo.ly/WuaPT3 ed è la prima parte del progetto “Combattenti”, in cui la regista Consuelo Catucci ha raccontato “per immagini” alcuni brani dell’album.

Durata dello spettacolo: due ore senza intervallo.

Prezzo dei biglietti: da 28,75 a 69 euro.