Finale del concorso per band emergenti Arezzo Wave Liguria al Crazy Bull Cafè

Genova. Venerdì 28 aprile 2017, dalle ore 22, al Crazy Bull Cafè di Sampierdarena (via Degola 4, 0104694923) si terrà la serata finale del concorso Arezzo Wave Liguria 2017, che determinerà la band ligure che avrà l’occasione di esibirsi sul palco della nuova edizione di Arezzo Wave Love Festival, manifestazione che avrà luogo il 23 e 24 giugno 2017 a Milano.

Dopo mesi di selezioni per tutta la Liguria, le band che si sfideranno per giocarsi l’ambito palcoscenico sono Headow, Pixel, Malenky Slovos e Irma Non Esiste.

Ingresso libero, per informazioni info@crazybullgenova.it, 0104694923.

Gli Headow sono un gruppo alternative rock e soul nato nel 2014 e formato da Irene Marchesano (voce e sintetizzatori), Lorenzo Poggi (chitarra), Stefano Mereta (basso) e Stefano Massucco (batteria). Influenzati dalla musica dei Radiohead, Joy Divison, Beatles, Florence & The Machine, Coldplay, Wolf Alice e Daughter, rilasciano i singoli “Leave” e “Saboteur” presso il GreenFog Studio di Genova. Nel 2017 pubblicano il primo EP dal titolo “All The Lights We Cannot See” con un sound tutto nuovo.

I Pixel nascono a La Spezia nel 2013 dagli allora diciassettenni Andrea Briselli (voce e chitarra) ed Alex Ferri (chitarra e tastiera), ai quali si aggiungono successivamente Nicola Giannarelli (basso) e Manuel Maccarone (batteria). Nel 2014 pubblicano la prima demo “Finchè c’è Tempo”, che permette loro di muovere i primi passi nella scena musicale locale. Nel 2015 viene pubblicato l’EP “Niente e Subito”: 4 tracce che rappresentano un sensibile cambiamento a livello musicale e compositivo rispetto alla prima demo, passando da un indie rock più vivace e acceso ad atmosfere più cupe e profonde. L’EP è stato promosso attraverso 3 videoclip autoprodotti. Nel luglio del 2016 la band registra cinque nuove canzoni che costituiscono il secondo EP “Mondo Vuoto”, uscito per La Clinica Dischi.

Il progetto Irma Non Esiste è composto da Giorgio Pomeranz, Simone Assalino, Adonai Apollaro, Marco Todde, Christian Spanu, Dario Canepa e Alice Nappi. Già vincitori di importanti concorsi nazionali e protagonisti di manifestazioni quali la Festa dell’Unità di Bologna e la Notte Rossa Barbera (Sotto il Cielo di Fred), il 25 aprile 2014 aprono il concerto degli Zen Circus a Genova. A tre anni dal primo EP ufficiale “Ballate per Astemi”, e dopo aver dato alla luce un secondo EP “Alices Farben” (presso il C27 Studio di Nicola Sannino) esce il loro primo album “gioianimale”, registrato e mixato sempre al Greenfog Studio di Genova di Mattia Cominotto, ex Meganoidi ora Od Fulmine.

I Malenky Slovos sono un gruppo Alternative Rock di La Spezia, attivo dal 2007. Il loro suono propone una miscela di tromba “effettata”, chitarre post-punk e sintetizzatori. L’attuale formazione comprende Lorenzo Eva (tromba), Andrea Imberciadori (elettrica, synth, lyrics), Gianluigi Sem (voce), Simone Fioravanti (basso) e Cristian Orlandini (batteria). Molto attivi dal vivo, si sono esibiti in diversi contesti, come il Goa-Boa 2016, il MEI 2015, il Festival delle Periferie e il Pollege Festival, e in numerosi club in Liguria, Piemonte e Toscana.

Nell’estate 2016 hanno pubblicato il loro terzo lavoro, primo LP, “Mood Swings”, testimonianza di oltre tre anni di lavoro in sala d’incisione e dal vivo, in cui la strumentazione principale è arricchita da interventi di fisarmonica, piano, xilofono, percussioni, ritmi sintetici, ukulele, in una varietà di umori e riferimenti, ottenendo buone recensioni dalla critica (Rockit e Classic Rock Magazine). Il nome della band deriva dallo slang pseudo-russo di Alex, protagonista di “Arancia Meccanica”, uno dei loro film preferiti, e significa “piccole parole”.