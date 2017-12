Film per bambini al mattino a 2 euro, alla Fiumara Il libro della giungla

Genova. Dal 5 aprile all’Uci Cinemas ha preso il via Kids Club, la rassegna settimanale per bimbi nell’ambito della quale tutte le domeniche alle 11 sarà proiettato un film d’animazione al prezzo speciale di 2 euro. La tariffa è valida sia per adulti sia per bambini.

Domenica 12 aprile protagonista della rassegna è Il Libro della Giungla, il classico di Walt Disney del 1967 diretto da Wolfgang Reitherman ispirato alle storie del bambino selvatico Mowgli dell’omonimo libro di Rudyard Kipling.