Film in inglese alla Fiumara: Into the woods

Genova. All’Uci Fiumara di Genova, nell’ambito di Discover a new english film evert week, la rassegna settimanale dedicata ai film in lingua originale, sarà proiettato Into The Woods, musical fiabesco diretto da Rob Marshall con protagonisti Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden,Chris Pine, Anna Kendrick e Johnny Depp.

Il prezzo della proiezione è il ridotto previsto per la giornata di mercoledì. Inizio alle 19.40.

Il film Disney Into the Woods è una rivisitazione in chiave moderna delle più amate fiabe dei fratelli Grimm, in cui si intrecciano le trame di alcuni racconti, per esplorare le conseguenze delle avventure e dei desideri dei personaggi. Questo musical intenso e ricco di umorismo rivisita le fiabe classiche di Cenerentola (Anna Kendrick), Cappuccetto Rosso (Lilla Crawford), Jack e il fagiolo magico (Daniel Huttlestone) e Raperonzolo (MacKenzie Mauzy), unendole tra loro tramite una vicenda del tutto nuova incentrata su un panettiere e sua moglie (James Corden ed Emily Blunt), sul loro desiderio di formare una famiglia e sul rapporto con la strega (Meryl Streep) che ha gettato su di loro un maleficio.