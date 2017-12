Fiera del Libro, quest’anno a Genova è fronte piazza De Ferrari

Genova. Si è spostata di qualche decina di metri causa lavori urgenti non più rinviabili in galleria Mazzini. La Fiera del Libro quest’anno è allestita in largo Pertini, di fronte a piazza De Ferrari. Una tensostruttura che ospita 21 espositori. La kermesse è in programma da sabato 28 novembre fino al 6 gennaio 2016, giorno dell’Epifania, con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30.

Nelle bancarelle libri appena usciti, volumi usati, ma anche riviste d’epoca, vinili e cd.