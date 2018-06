Che Festival, si parla di gioco d’azzardo. Musica con Sconvoltri e Punkreas

Genova. Ecco il programma di mercoledì 6 giugno al Che Festival, nella sede di Music for Peace. L’ingresso è possibile portando generi di prima necessità.

Musica, sport, laboratori, danze, cabaret, tornei, artigianato, cucina tipica e cucina multietnica, libri, dibattiti.

Fino al 10 giugno dalle 14 a mezzanotte.

AULA VIK

Ore 20:30 FATE IL NOSTRO GIOCO:

Dimostrazione in cui verranno smontate le false credenze più diffuse sul gioco d’azzardo. L’obiettivo è restituire il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco. A cura di Taxi1729.

Intervengono Matteo Mantero (senatore della Repubblica), Alice Salvatore e Andrea Melis (consiglieri Regione Liguria), Daniele Raco (autore del libro “La Gallina”), Domenico Chionetti (presidente Comunità San Benedetto al Porto).

Modera Licia Casali (Giornalista e segretaria dell’Ordine dei Giornalisti Genova)

PIAZZALE CONCERTI

Sconvoltri, Soul rockers sound system, Double trouble (Raphael, Zibba, Bunna from Africa Unite), Punkreas.

Il biglietto d’ingresso non è regolato da denaro, ma da generi di prima necessità, che saranno consegnati alle famiglie sul territorio e all’estero per mano dei volontari di Music for Peace. La natura del biglietto d’ingresso è unica e vera. Il materiale raccolto è frutto di una considerazione e riflessione della gente per la gente. Ogni singolo aiuto consegnato è preziosissimo, non tanto per il costo effettivo, ma per il valore morale che esso contiene.

La sede di Music for Peace, interamente realizzata con materiale di riciclo e il lavoro volontario di centinaia di persone, è uno spazio dedicato a bambini, ragazzi, famiglie e adulti. L’edificio è ormai famoso in tutta Italia per lo straordinario lavoro di recupero e riutilizzo dei materiali. Un giardino di 4.000 mq tra il porto e il centro città. Otto le location che compongono lo spazio: 1 campo sportivo, 3 palchi (un per i concerti, uno destinato a danze, sport, teatro e cabaret, e uno per presentazioni dei libri, musica lounge e revival), Piazza Cento Culture, Piazza Arcobaleno, Piazzetta della Pace, Summer Garden, Terrazza Panoramica (dedicate, nel pomeriggio, ai laboratori e varie attività ludiche e didattiche), Aula Vik (in cui si svolgeranno gli incontri e dibattiti aperti alla cittadinanza).

Per il programma completo www.chefestival.it