Festival Noir della Riviera

Ventidue scrittori provenienti da ogni parte d’Italia. Una prima edizione che si propone con tanta voglia di crescere. Non mancheranno i nomi di forte richiamo nazionale come Valerio Varesi, Bruno Morchio, Carlo Martigli, Maria Masella, Giada Trebeschi, Cristina Bellon.

La rassegna ha come primario obiettivo quello di far conoscere al pubblico anche nomi che si sono distinti nel panorama letetrario del genere giallo e noir. Una sorta di indagine fatta da marescialli dei carabinieri, commissari di polizia, investigatori privati che attraversa mezza penisola e porterà i lettori a contatto con regioni, città, vie e luoghi talvolta misteriosi come le pagine dei romanzi dei nostri scrittori ospiti.

In collaborazione con il Comune di Recco, Solidarietà e Lavoro e la Fratelli Frilli Editori l’1 e l’8 agosto la cittadina rivierasca si tingerà di due colori in particolare, il giallo e il noir. Gli appuntamenti serali avranno luogo presso la Biblioteca Ippolito D’Aste in Via Ippolito D’Aste, 2/b (Recco).

– MERCOLEDì 1 AGOSTO sul palco gli scrittori Valerio Varesi, Maria Masella, Carlo Martigli, Fabio Girelli, Ezio Gavezzeni.

– MERCOLEDì 8 AGOSTO sul palco gli scrittori Adelaide Barigozzi, Alessandro Maurizi, Gino Marchitelli, Maurizio Blini, Alessandro Reali.