La grande danza di Alex Atzewi, l’omaggio di Pino Cacucci a Frida Kahlo, la Medea Kali rivisitata dal giovane drammaturgo francese Laurent Gaudé e il De Senectute di Seneca reinterpretato dal 90enne Pietro Nuti: tutti gli appuntamenti del “Festival in una notte d’estate” di Lunaria Teatro. Ancora una settimana ricca di appuntamenti a Genova, nella suggestiva cornice del sagrato di piazza San Matteo, per la 21ª edizione del festival.

Si inizia martedì 17 luglio con il ritorno del ballerino e coreografo Alex Atzewi e della sua Dance Company, che quest’anno propongono lo spettacolo “Individualità Complessa” su musiche di Chopin, Vivaldi e Bach con l’aggiunta delle note della “Piccola Suite a quattro mani” del giovane compositore genovese Matteo Camponero, il cui bellissimo “Valzer Blu” è stato recentemente suonato dalla Stanford Orchestra al Teatro Sociale di Camogli. A danzare saranno lo stesso Alex Atzewi con Alekseji Canepa e la Atzewi Dance Company.

Mercoledì 18 luglio è la volta di “Viva la vida! Frida Kahlo”, monologo di Pino Cacucci interpretato dall’attrice italo-uruguaiana Annapaola Bardeloni della compagnia torinese Assemblea Teatro che omaggia la grande artista messicana ed è abbinato alla mostra “México” in programma a Palazzo Ducale fino al 9 settembre, essendo previsti degli sconti incrociati per i possessori di entrambi i biglietti.

Giovedì 19 luglio una riflessione serena ed ironica sulla terza età ci verrà proposta dall’attore e regista Pietro Nuti che, a 90 anni, porta in scena “L’arte di saper invecchiare”, dal De Senectute di Seneca, per una produzione di Torino Spettacoli.

Sabato 21 luglio, infine, l’ultimo appuntamento della settimana è con “Medea Kali”, presentata dal Teatro Libero di Palermo, da un testo del giovane drammaturgo francese Laurent Gaudé e con protagonista l’attrice Viviana Lombardo, che chiude il miniciclo dedicato alla figura mitologica di Medea già trattata da Valeriano Gialli nello spettacolo del 12 luglio scorso.

Di seguito il riepilogo degli appuntamenti della settimana.

GENOVA – PIAZZA SAN MATTEO

martedì 17 luglio ore 21.15

DANZA

INDIVIDUALITÀ COMPLESSA

Atzewi Dance Company

GENOVA – PIAZZA SAN MATTEO

mercoledì 18 luglio ore 21.15

PROSA

VIVA LA VIDA! FRIDA KAHLO

ASSEMBLEA TEATRO

GENOVA – PIAZZA SAN MATTEO

giovedì 19 luglio ore 21.15

PROSA

L’ARTE DI SAPER INVECCHIARE

TORINO SPETTACOLI

GENOVA – PIAZZA SAN MATTEO

sabato 21 luglio ore 21.15

PROSA

MEDEA KALI

TEATRO LIBERO PALERMO

Biglietti: intero 12 euro; ridotto 10 euro (over 65, under 26, tessera Cral Regione Liguria e possessori di Green Card o Card Interfestival); carnet nominativo per studenti universitari 20 euro per 4 spettacoli; promozione “Porta un amico under 26” 8 euro a testa presentandosi in due