Festival di San Francesco, torna la gara canora per beneficenza a Sestri Ponente

Genova. Diciannovesima edizione del Festival di San Francesco a Sestri Ponente, una delle più longeve gare canore per dilettanti in città. Appuntamento sabato 12 marzo alle 21 nel teatrino dell’oratorio dell’Assunta, in via Confalonieri.

Oltre 20 i concorrenti che si mettono in gioco per uno scopo benefico: raccogliere fondi per l’associazione Sole Luna, che gestisce la mensa dei poveri di Cornigliano e che sta vivendo un momento di difficoltà economica. L’organizzazione è dell’associazione La Compagnia di Riki. L’ingresso è a oblazione volontaria.