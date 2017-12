\"FESTE IN TAVOLA\" - Visita a tema e laboratorio creativo per famiglie

Chi preferisce la cena della vigilia, chi il pranzo di Natale ma, tutti proprio tutti amiamo la colazione dopo aver scartato i regali sotto l’albero.

In Wolfsoniana c’ è l’Autarca, un tavolo “unico” e perfetto per ogni occasione. durante la visita vi sveleremo le sue meraviglie, “conosceremo” chi lo ha creato e chi lo ha donato alla collezione, apriremo i suoi comparti segreti e ammireremo i suoi originalissimi corredi. Prepareremo poi tutti insieme il nostro personale set da colazione da usare per le feste, naturalmente artistico e UNICO per rendere speciale la colazione della mattina più magica dell’anno.

Iniziativa a cura del Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro .

Costo di partecipazione: adulti e bambini 7 euro, comprensivi di ingresso, visita, laboratorio e materiali.