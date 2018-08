Il CIV Ascom “Riviera di Pegli”, grazie al supporto di Ascom Confcommercio, anche quest’anno organizza un fitto calendario di iniziative estive denominato Feste del Mare 2018.

“Sono molto contenta di come i CIV stanno contribuendo alla valorizzazione del territorio – dichiara l’assessora al Commercio Paola Bordilli – Al già ricco calendario delle Feste del Mare di Pegli il Comune risponderà inserendo un ulteriore evento sia per valorizzare questa fiera sia per premiare l’impegno degli organizzatori. Queste iniziative rispondono alla logica dell’amministrazione comunale volta a promuovere non solo il centro ma tutto il territorio cittadino”.

Dai gonfiabili per bambini alle scuole di ballo, dai giochi da tavolo alla sfilata di moda, dai DJ Set alle fontane danzanti, dal concerto di cover di Zucchero allo spettacolo pirotecnico sono innumerevoli le iniziative organizzate dal CIV per accogliere cittadini, visitatori e turisti nel quartiere ponentino e portarli a godere delle sue bellezze e del suo importante e variegato tessuto commerciale. Largo Calasetta, piazza Rapisardi, le spiagge di Pegli sono solo alcune delle location dove si svolgeranno gli eventi.

“Anche quest’anno abbiamo voluto impegnarci per valorizzare l’estate pegliese – dice Raffaella Grasso, presidente del CIV Ascom “Riviera di Pegli” – Ci teniamo inoltre ad evidenziare che tutti i venerdì sera gli operatori commerciali effettueranno l’apertura straordinaria delle proprie attività. Ringraziamo Ascom Confcommercio, la Camera di Commercio di Genova, il Comune di Genova e il Municipio Ponente per il prezioso supporto che hanno offerto per l’organizzazione degli eventi e la messa a punto del calendario”.

Secondo Agostino Gazzo, presidente della Consulta dei CIV Ascom Confcommercio, “ancora una volta un gruppo di operatori commerciali, riuniti in un CIV come quello di Pegli, attraverso la loro azione puramente volontaria si sono autotassati per organizzare una serie di iniziative di grande rilievo in grado di creare un importante richiamo sul Ponente cittadino. Genova è policentrica e la vitalità delle delegazioni è un elemento importantissimo sulla quale richiamiamo l’attenzione di tutti. Il sistema dei CIV è sempre di più un fiore all’occhiello della nostra città. Un vero e proprio elemento di pregio da supportare sempre di più e di cui andare fieri”.

Programma

Castello gonfiabile per bambini ore 10 – 12 e 16 – 23

sabato 7 e domenica 8 largo Calasetta

sabato 14 e domenica 15 piazza Rapisardi

sabato 21 e domenica 22 largo Calasetta

sabato 28 e domenica 29 piazza Rapisardi

venerdì 6 – 13 – 20 – 27 piazza Rapisardi – Scuola di ballo per bambini e adulti ore 20 – 23:30

venerdì 6 – 13 – 20 – 27 “La Tana dei Goblin”, giochi di società da tavolo aperta a bambini, ragazzi e adulti, per riscoprire il “giocare sano e divertente” (dalle 20 alle 24 presso la Sala del Centro Culturale Pegliese)

domenica 8 Bagni Mediterranee – “Pegli Moda Event 2018”, sfilata di moda dei negozi pegliesi, ore 21 (con raccolta benefica a favore dell’Associazione “Gigi Ghirotti”)

venerdì 13 “Pegli Summer Party 2018 Jay-s dj set”, spiaggia adiacente a largo Calasetta, dalle ore 21 alle 24

martedì 24 spettacolo per bambini con laboratorio di bolle di sapone e spettacolo delle Fontane Danzanti

venerdì 27 ore 21 largo Calasetta – Concerto Musica Pop Rock

ore 24 Spettacolo Piromusicale a cura di Setti Fireworks