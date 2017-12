Festa ruspante a Sant’Olcese

Sant’Olcese. Degustazione dei prodotti tipici del territorio, il famoso salame di Sant’Olcese, i vini della Valpolcevera, i formaggi locali, ma non solo. Succede il primo maggio alla Festa ruspante sostenibile, un’ecofesta grazie all’utilizzo, per la distribuzione dei pasti, soltanto di stoviglie monouso completamente biodegradabili (Mater-Bi e carta), nonché di prodotti tipici e, per quanto possibile, di provenienza integrata.

Nel pomeriggio giochi per a tema per i bambini. L’evento è organizzato dai volontari della guardia antincendi di Sant’Olcese e ha l’obiettivo di far riscoprire anche i dintorni: l’edizione 2015 prevede “Alla Scoperta di Ciaé”, aperta agli escursionisti esperti così come ai semplici appassionati, una camminata di circa 4 ore che permette di raggiungere la festa attraverso un affascinante percorso lungo un tratto di Alta Via dei Monti Liguri e i sentieri di raccordo al complesso di Ciaé.

Programma:

8.30 Alla scoperta di Ciaé: percorso escursionistico

10.30 Visita guidata al sentiero botanico

11.15 Santa messa

11.45 Visita guidata al sentiero botanico

12.30 Rancio

14.15 Giochi per bambini

15.00 Merenda sostenibile

In caso di pioggia rinvio a domenica 3 maggio.