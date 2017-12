Sori. Due giornate di buona cucina e musica, nel verde del bosco di Capreno, sotto il fresco dei castagni sabato 21 e domenica 22 maggio Sabato 21 dalle 19 apertura stand con piatti locali, tra cui focaccette al formaggio e stoccafisso. Dalle 21 musica con Andrea Fiorini.

Domenica 22 dalle 12 e per tutta la giornata stands gastronomici in funzione. Dalle 15 pomeriggio di musica in compagnia del complesso I Varesini e frittura di focaccette dolci e salate.