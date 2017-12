Festa della focaccia al porto antico pro Gigi Ghirotti

Genova. L’Associazione Panificatori di Genova e Provincia con il Patrocinio della CCIAA di Genova e dell’Ascom Confcommercio di Genova da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2017, nell’area del Piazzale delle Feste – lato Mandraccio, organizza la 15^ edizione della Festa Nazionale del Pane e della Focaccia Genovese.

Nei quattro giorni si potrà gustare la vera Focaccia Genovese del Marchio Collettivo Registrato, distinta nelle varianti “Classica”, con olive, cipolle, formaggio, pizzata e tante altre specialità con un occhio alla solidarietà in quanto il ricavato sarà devoluto all’Associazione Gigi Ghirotti di Genova.

Spiega Gino Petrucco, Presidente dell’Associazione Panificatori di Genova e Provincia – ‘Ogni anno ci troviamo in Piazza al Porto Antico, mettiamo in mostra la nostra doverosa custodia della tradizione alimentare genovese, tante generazioni sono cresciute robuste, sane in salute, vive nello spirito “da fugassa” tramite i nostri panifici sotto casa che rappresentiamo, preservandola dalle imitazioni. Venite a consumare un “pezzo” di volontaria solidarietà, farà bene a voi ed alla Gigi Ghirotti. Grazie.’