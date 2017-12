Festa della donna al Cezanne

Genova. Mercoledì 8 marzo, dalle ore 21.30, il Cezanne Disco Club di Genova (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it) festeggia la donna con una serata divertente e ironica con protagonisti alcuni stripman. Alla console, per ballare in pista, dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo. Non mancherà la cena al fornitissimo buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise.

«La donna la rispettiamo e la omaggiamo tutto l’anno, in questa occasione la festeggiamo con una festa pensata per regalare un sorriso, lontani da qualunque forma di cattivo gusto, ma anzi elegante e autoironica come nello spirito del locale», racconta il direttore Beppe Cantatore. Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.