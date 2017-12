Festa della Birra GAU 2017

Genova. Come ogni anno ci saranno gustosi panini, patatine e tanta ma tanta BIRRA!!!

Parole chiave: #DIVERTIMENTO E #MOVIMENTO!

Il programma delle due serate è perfetto! Un mix di danza e musica che non potrà che coinvolgervi e portarvi a sbracciare davanti al palco, dove suonerà anche quest’anno il DJ Andrea Moresi, che questa volta proporrà venerdì 23 dance revival anni 80 e 90 e sabato 24 mixerà le hit di questa estate e quelle degli ultimi anni!

Il tutto preceduto dalla SCUOLA DI DANZA GAU che venerdì interverrà con il ballo HIP HOP e sabato con la DANZA MODERNA!

Inoltre non mancherà come ogni anno la storica ruota della fortuna, in palio premi speciali, approfittatene!

Insomma cliccate PARTECIPA, INVITATE E CONDIVIDETE! Noi siamo già tutti all’opera!

Ci vediamo VENERDI’ 23 e SABATO 24 GIUGNO in Via Struppa 27 (vecchia sede G.A.U) a partire dalle ore 18.00

Per info chiamate il numero 010802344 oppure scriveteci a manifestazioni@assgau.it

VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE!!!