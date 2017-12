Festa della birra a Ferrada di Moconesi

Moconesi. Una festa della birra che copre cinque giorni a Ferrada di Moconesi, in occasione anche della festa di Sant’Anna. L’edizione numero 24 comincia giovedì 28 dalle 20.30 palio dei 4 campanili. Tutte le sere stand gastronomici, birra e intrattenimento con: “Duel”, band acustica e “Funkasso” band revival (29 luglio), “Breda Bus band” e “dj California” (30), “Fabio Casanova” e “Matteo Merli & 2 Little Time” (31), i “Trilli” e “dj Niccolò Rocca” (1 agosto). Spazio giochi per bambini.

Apertura stand alle 19.30, le specialità sono porchetta, rostigiana, penne alla portoghese, fagioli alla messicana e molto altro. 10 i tipi di birre alla spina da degustare, anche birre artigianali.