Ritorna l’antica festa del “Primo Venerdì di Agosto in Antola” in occasione dei 111 anni della Croce di Vetta. Ritrovo ore 11 presso la vetta, benedizione e preghiera. A seguire musica presso la cappella e picnic sui prati al sacco con vino e caffè a cura di Federico e Silvia.

Una festa semplice per stare in compagnia, in allegria, immersi nella natura del monte. Nell’occasione il Rifugio Parcoantola sarà chiuso.