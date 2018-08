Ferragosto al Goa Beach

Al GOA Beach sul lungomare Lombardo 21 si terrà una serata speciale per festeggiare Ferragosto in un modo del tutto particolare: il “Capodanno d’Agosto” con cena servita a bordo piscina, musica disco tutta la notte e spettacolo pirotecnico a fare da cornice alla serata di metà estate.

Il menù prevede come primo ravioli di pesce allo scoglio o ravioli al ragù, come secondo frittura di calamari o vitello tonnato e come dessert panna cotta al caffè con una bottiglia di vino ogni 4 persone.

Il costo è di 25 € compresa la prima consumazione (prenotazione obbligatoria).