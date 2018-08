Fémmose ‘n pö de rîe … pe no ciànze

Il coro dialettale “I Ragazzi dei Frati” di Sestri Levante è lieto di informarvi ed invitarvi al nostro decimo concerto estivo.

Il programma di questa estate è improntato all’allegria e si intitola:

FÉMMOSE ‘N PÖ DE RȊE

… PE NO CIÀNZE

Le allegre canzoni saranno intervallate da barzellette in dialetto messe in rima da Arrigo Derchi.

Tra gli autori dialettali liguri presenteremo canzoni di Silvano Marcenaro, Agostino Dodero, Andrea Cereghino, Giuseppe Marzari, Costanzo Carbone, Attilio Margutti, Pasquale Senno, Mentore Bo, insieme ai quali, con orgoglio, abbiamo inserito alcune canzoni composte da autori del nostro coro come Nino Nicolini, Alessandro Riccomini e Luigi Di Lorenzo “Dillo”’.

Dillo quest’anno ci farà un grosso regalo con una sua inedita canzone.

Anche quest’anno l’appuntamento è ai Bagni Liguria, stabilimento balneare in Viale Rimembranza a Sestri Levante

Sabato 28 luglio alle ore 21.00.

Ingresso libero.