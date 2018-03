Feltrinelli, settimana con Bubba, Torretta, Madman e la Harry Potter night

Genova. Settimana ricca di eventi alla Feltrinelli di Genova.

Martedì 30 gennaio 2018 dalle ore 18:00 – Genova

INCONTRO CON ANGELA BUBBA

Sei ragazzi decidono di andare incontro al loro carnefice, l’uomo che in passato gli ha fatto del male e li ha resi per sempre prigionieri di un trauma. Fra appostamenti e attese, meditando piani di attacco e scambiando promesse, riusciranno a fronteggiare ciò che più li spaventa, il mostro che inseguono come un miraggio e di cui progettano spietatamente la fine. Ognuno agirà però con le proprie strategie, ognuno col proprio sguardo incandescente su un mondo che brilla di frantumi. Maria, Leo, Cecilia, Eric, Andrea. E la protagonista, il cui percorso sarà insieme viaggio e riscoperta di sé, allucinazione e diario intimo, paura e speranza. L’aiuteranno in questo cammino gli insegnamenti di un cacciatore, e i co…lloqui con un maestro senza pari. Lo specchio della natura donerà la rivelazione per il riscatto, mentre l’esercizio della scrittura il coraggio per poterlo raccontare. Quasi sottovoce, attraverso l’esplosione sorda di tutti i sentimenti, e sul confine minato della vendetta che può insegnare anche a perdonare, perdonare soprattutto se stessi. Su una strada fatta di sogni e spari di fucile,di parole e proiettili che procedono senza tregua, avanza così un’anima e la sua ascensione a un’altra vita, alla cortina di filo spinato prima della libertà.

Angela Bubba, Preghiera d’acciaio (Bompiani). Interviene Valentina Evelli di Repubblica.

Mercoledì 31 gennaio 2018 dalle ore 18:00 – Genova

INCONTRO CON LAURA TORRETTA

Dopo la laurea ad indirizzo economico-sociale, Laura Torretta è stata manager in azienda per 25 anni, ricoprendo ruoli specialistici e manageriali nell’ambito del Marketing e delle Vendite. Nel 2010 ha chiuso questo ciclo professionale trasferendo la propensione alla comunicazione e alla relazione, all’intelligenza emotiva e all‘accoglienza in un nuovo ambito, diventando counselor professionista (ai sensi della Legge 14/01/2013 n. 4). Ha capitalizzato il passato e riprogettato il futuro verso una nuova missione per una professione di maggiore utilità sociale, al servizio dello sviluppo di maggiore consapevolezza, autonomia e responsabilità nei diversi sistemi sociali; per supportare l’evoluzione collaborativa e il miglioramento della qualità di vita. Così Laura è riuscita a cambiare la propria vita e come counselor supporta altri nel cambiare la loro per trovare maggiore ben-essere personale e relazionale. Volutamente semplice e accessibile, il volume, Ricomincio da ME con il Counseling /Aldenia) è rivolto a persone che desiderano intraprendere un percorso di cambiamento e tras-formazione per migliorare la propria qualità di vita, sviluppare consapevolezza sui propri obiettivi e sulle proprie risorse. Si propone anche come manuale pratico che consentirà al lettore di sperimentare, a distanza e in autonomia, alcune tecniche utili allo sviluppo di una maggiore consapevolezza, non solo di sé ma soprattutto in relazione al sistema in cui vive (famiglia, scuola, lavoro…). Infine, il lettore troverà ricchi spunti di riflessione forniti dalle narrazioni di persone tornate protagoniste della propria vita grazie ai percorsi di Counseling e alle pratiche di consapevolezza come la narrazione trasformativa e il respiro consapevole proposti dall’autrice.

Giovedì 1 febbraio 2018 dalle ore 10:30 – Genova

TORNEO LETTERARIO NAZIONALE FUORI-CLASSE FELTRINELLI

“Fuori-Classe” è un quiz letterario, che prevede una serie di domande su un titolo a cui gli studenti sono chiamati a rispondere. Il libro diventa così un divertente terreno di sfida e gioco per giovani lettori. È inoltre un appassionante modo per avvicinarsi alla lettura e a classici contemporanei di lettura per le classi del triennio delle superiori, a partire da una selezione di titoli Feltrinelli.

Per Genova la sfida finale sarà fra due classi del Liceo Classico Colombo.

Conduce Barbara Fiorio.

Giovedì 1 febbraio 2018 dalle ore 21:00 – Genova

HARRY POTTER NIGHT: 20 ANNI

Sei pronto a vivere la notte più magica dell’anno? Giovedì primo febbraio dalle ore 21:00 i fan di tutte le età sono invitati a festeggiare con noi i 20 anni di Harry Potter. Dal 25 gennaio acquista un libro Salani Special Edition, Harry Potter – 20 anni di magia, o il cofanetto dvd Harry Potter – La collezione completa (Warner) e ritira il pass* per partecipare. Se porti con te una maglietta bianca avrai una serigrafia a tiratura limitata del mago più famoso del mondo. Che cosa aspetti? Salta sulla tua Nimbus 2000!

* 1 pass per ogni prodotto acquistato esclusivamente nella Feltrinelli che ospita l’evento, fino a esaurimento scorte.

Operazione a premi. Regolamento completo nei negozi aderenti all’iniziativa.

Venerdì 2 febbraio 2018 dalle ore 18:00 – Genova

INCONTRO CON OLIVIERO MALASPINA

Un acrobata naturale della penna, che salda anima e genio in una prosa (prosa? poesia? proesia?) libera da ogni etichetta, piuttosto un caleidoscopio di richiami letterari mai banali e sempre sorprendenti.

La prossima volta saremo felici (Galata), ovvero racconti dall’umorismo picarofantozziano si alternano a echi di malinconie lusitane, al fado

prosapoetico di un Lobo Antunes o alle sofferte decostruzioni di un Céline. Ma non c’è nulla di forzato nello stile di Malaspina, che sfugge a ogni cifra (termine odioso) per mettersi a nudo attraverso una penna che distilla dolore e dona umanità.

Oliviero Malaspina è nato nell’Oltrepò pavese sotto il segno dello scorpione. È l’ultimo storico collaboratore di Fabrizio De André, insieme al quale ha scritto l’inedito Notturni, iniziato un romanzo e un dizionario dell’ingiuria. È stato suo amico fraterno fino alla morte e ha fatto anche da opener durante l’ultimo tour. Ha collaborato a tutti i dischi di Cristiano De André a partire da Sul confine.Vive tra Lombardia, Veneto, Lazio e Francia.

Sabato 3 febbraio 2018 dalle ore 14:00 – Genova

FIRMACOPIE CON MADMAN

Dopo il successo del singolo “Trapano”, certificato Oro, Madman torna con un nuovo album, in uscita il 2 febbraio e dal titolo “Back home” (Tanta Roba Label/Universal Music Italia). L’album è disponibile in cd standard e deluxe. L’edizione Deluxe contiene il bonus disc “MM Vol.2”, mixtape cult del web e campione di plays in streaming nel 2017, che non è mai stato pubblicato finora su supporto fisico. Da “MM Vol.2” sono estratti i due singoli certificati platino “Veleno 6” e “Bolla Papale Freestyle. Alla Feltrinelli firma copie* del suo nuovo lavoro ai fan.

1 pass per ogni cd acquistato esclusivamente alla Feltrinelli di Genova, fino a esaurimento scorte