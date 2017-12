Feltrinelli, questa settimana tre eventi: Basso, Regazzoni e mobilità sostenibile

Genova. Tre giorni di eventi alla Feltrinelli di Genova questa settimana: mercoledì 20 settembre dalle 18 in occasione della Settimana Europea della Mobilità, un incontro con Fiab, Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Tra presentazioni di libri e racconti, un momento di riflessione su ciclismo e mobilità sostenibile.

Giovedì 21 settembre alla stessa ora “Non ditelo allo scrittore”. Dopo il successo dell’Imprevedibile piano della scrittrice senza nome e di Scrivere è un mestiere pericoloso, Alice Basso torna con un nuovo romanzo, con le stesse caratteristiche imperdibili: libri, indagini, amore e una protagonista che diventerà come un’amica un po’ strana che non riuscirete più ad abbandonare. Le nuove avventure della ghost writer Vani e del commissario Berganza questa sera in Non ditelo allo scrittore (Garzanti), insieme all’autrice e alla scrittrice Barbara Fiorio.

Venerdì 22 settembre sempre alle 18, incontro con Simone Regazzoni per la presentazione di Foresta di tenebra, il suo nuovo libro. Cosa lega i segreti del progetto Manhattan per la costruzione della bomba atomica alla fine della Seconda guerra mondiale, una spedizione nazista in Tibet voluta da Himmler e un misterioso reperto custodito nei sotterranei dell’Area 51? Intervengono Gaia De Pascale, Mario Paternostro, Anna Pettene, Sara Tagliente. Interviene Edoardo Garrone.