Feltrinelli, inizio settimana di presentazioni tra biciclette e viaggi nel tempo

Genova. Qual è la bici giusta per me? Se buco cosa faccio? Come devo comportarmi nel traffico? Se ti stai facendo queste domande ecco il manuale giusto. Voluto da Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), Il Manuale del ciclista urbano (Sistemi Editoriali) verrà presentato martedì 20 settembre alla Feltrinelli, in occasione della European Mobility Week, dalla coautrice Giulia Cocchella, insieme a Cristina Castellari (Circolo Fiab – Amici della Bicicletta Genova) e Luigi Viola.

Mercoledì invece sarà il turno dell’ultimo libro di Massimo Bisotti, Un anno per un giorno (Mondadori) racconta di un patto che sembra impossibile. Una ragazza che vende tubi con cui fare le bolle di sapone ne dona uno al protagonista Alex: ogni volta che soffierà nel cerchio potrà tornare in un giorno del suo passato, per cambiarlo. Ma per ogni viaggio nel tempo dovrà rinunciare a un anno di vita.