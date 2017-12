Fedez a Genova: dj set all’Estoril

Genova. Venerdì 22 gennaio arriva all’Estoril il rapper del momento, ma in versione dj. Fedez si “esibirà” nella discoteca di corso Italia. L’ingresso è riservato a un pubblico maggiorenne. Costo del biglietto per chi entra dalle 23.30, 25 euro con consumazione. Per chi vuole entrare alle 21.30 il costo è 30 euro con apericena, consumazione e priority access per foto con artista (fino a esaurimento posti).

Informazioni: 349.4121842; 333.1348418. I biglietti sono in vendita sino a giovedì 21 con orario 16-18 nella sede della discoteca.