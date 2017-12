Fabrizio Casalino mattatore a Rapallo

Rapallo. Quinto appuntamento della prima rassegna Rapalcoscenico all’Auditorium delle Clarisse. Alle 21 di sabato 19 marzo ospite Fabrizio Casalino in “Pochi maledetti subito“, un one man show dal ritmo incalzante: parole e musica si alternano con naturalezza come seguendo un flusso continuo, variando timbro e intenzione, spaziando dal monologo alla canzone, da una tematica all’altra, usando la testa con ironia e voglia di ridere.

Con quindici anni di esperienza nei live, Casalino porta in scena se stesso: le sue esperienze quotidiane, vissute ora con amore ora con raggelante cinismo. Una comicità intelligente, mai scontata. Cosa vuol dire essere padre oggi? Chi ha scritto la canzone d’amore più bella degli ultimi vent’anni, e perché contiene una maledizione? Cosa succede se arrivi al pronto soccorso in una situazione imbarazzante? Cosa sarebbe cambiato se De André fosse stato di Rimini? Siamo sicuri che l’uomo si sia evoluto? Come mai l’Italia è così varia e diversa?

Uno spettacolo senza giochi di parole, mai banale, che parte dal vero e sul vero cambia il punto di vista, usando la comicità come una lente di ingrandimento, per svelare il comico nell’ esperienza dell’autore, nell’esperienza di tutti.

Prezzo del biglietto 12 euro.