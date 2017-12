Fabio Volo a Genova presenta “È tutta vita”

Genova. Fabio Volo il 20 novembre presenta il nuovo libro “È tutta vita” alla Feltrinelli. Un libro che è un’immersione nella vita quotidiana di una coppia, nell’evoluzione di un amore. Racconta la crisi che si scatena alla nascita di un figlio e, ancora di più, racconta di quando qualcosa rompe l’incantesimo tra due innamorati.

È come se i protagonisti dei suoi romanzi più amati, Il giorno in più o Il tempo che vorrei, si ritrovassero ad affrontare quello che viene dopo l’innamoramento, la responsabilità e la complessità dello stare insieme per davvero.