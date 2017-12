Expo Model Show, torna il grande salone del modellismo statico e dinamico

Genova. Torna il 5 e 6 dicembre in Fiera Expo Model Show, salone del gioco e del modellismo statico e dinamico. Un appuntamento giunto alla sua seconda edizione.

Un viaggio all’interno di oltre 12.000 metri quadrati espositivi, che parte dal mondo del modellismo statico e dinamico passando per i giochi, i giochi da tavolo, il fantasy e l’animazione. Il vero protagonista di questa manifestazione continua ad essere il mondo del modellismo italiano ed europeo, con associazioni provenienti da tutta Italia, Francia, Germania e Svizzera e che saranno a disposizione del pubblico per coinvolgerlo in molteplici attività.

Due giorni per lasciarsi incantare da oltre 2.000 metri quadrati di plastici ferroviari, imbarcazioni in scala radiocomandate, diorami e riproduzioni di battaglie storichee fantasy, plastici in movimento di Camion e Truck e una grande Borsa Scambio tra cui scovare giochi e oggetti di collezionismo del passato provenienti da collezioni private, negozi dismessi, solai e cantine. Per chi invece è alla ricerca di una scarica di adrenalina gare di Drifting, mini4WD, Scaler&Crowler e diversi automodelliin scala, come gli 1/10 on e off road. Per il mondo dell’aeromodellismo saranno presenti elicotteri radiocomandati e Droni con una grande area volo arricchita da esibizioni e gare.

Dai soldatini agli elicotteri radiocomandati, dai trenini alle auto, Expo Model Show offre una panoramica completa di un hobby praticato, in Italia, da 70mila persone. Una passione che non conosce età e che coinvolge genitori e figli, adulti e ragazzi e che ha portato in fiera a Genova oltre 10 mila appassionati nella scorsa edizione.

I biglietti costano 8 euro per l’adulto, 6 euro il ridotto per over 75 e ragazzi dai 12 ai 18 anni, 4 euro per il bambino dai 6 ai 12 anni. Gratis per bimbi under 6 e disabili.