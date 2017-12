Expo della Fontanabuona-Tigullio, il meglio dell’artigianato e dell’alimentazione locale in un’unica location

San Colombano Certenoli. Edizione numero 32 dell’Expo della Fontanabuona-Tigullio, dedicata, come da sua tradizione, alla promozione delle attività artigianali, culturali e commerciali del territorio di costa ed entroterra. Appuntamento nell’area espositiva di Calvari dal 27 agosto al 4 settembre.

L’intero programma è disseminato di numerosi eventi legati alla gastronomia e all’alimentazione, dimostrazioni culinarie, degustazioni, scuole di cucina, laboratori per bambini.

Un’ attenzione particolare verrà data al riciclo dei rifiuti (compost,smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche);tutta la manifestazione sarà eco-sostenibile.

Gli stand espositivi proporranno diverse tipologie di prodotti, da quelli artigianali a quelli agroalimentari, dagli artistici ai commerciali.

In particolare parteciperanno numerose attività artigianali dedicate alla produzione e lavorazione di tessuti, aziende artigiane del comparto ardesiaco e della lavorazione della pietra in genere, mobilifici e attività di falegnameria, arredo e ristrutturazione casa, oggettistica e creazioni artistiche. Numerose saranno le aziende dedicate al settore energia rinnovabile e sostenibile e al risparmio energetico. Nel comparto alimentare diversi sono i prodotti: dai formaggi ai funghi passando per la pasta artigianale e la pasticceria; presenza delle aziende agricole e la partecipazione di aziende dedicate alla produzione di miele.