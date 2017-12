Evita ha la voce di Malika Ayane

Genova. Malika Ayane sarà la protagonista di Evita, il nuovo grande spettacolo firmato da Massimo Romeo Piparo. La cantante milanese entra nel mito e incontra Evita Perón nel musical più atteso dell’anno, presentato per la prima volta in italiano. Il celebre musical era stato scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, liberamente ispirato alla vita dell’indimenticabile moglie del presidente argentino Juan Domingo Perón.

Molto amata dal pubblico per la classe e le suggestioni della sua voce, Malika Ayane metterà il suo poliedrico talento al servizio di un personaggio complesso e affascinante, dalle mille sfaccettature, in un Musical sofisticato e curatissimo, che fa dell’intensità e delle emozioni forti le sue carte vincenti. Le luci e le ombre di una figura entrata nell’immaginario collettivo popolare come Evita, eroina emblema di tenacia, carisma e determinazione, saranno dunque restituite al pubblico in uno spettacolo di grande impatto.

Inizio alle 21, biglietti da 37 euro.