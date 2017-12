Eneide, un racconto mediterraneo a Chiavari

Chiavari. “Eneide un racconto mediterraneo” per la prima volta a Chiavari : domenica 25 settembre alle 17 all’Auditorium San Francesco, con protagonista Massimo Wertmuller.

Introduce Sergio Maifredi, autore e regista del progetto Eneide che, dopo Iliade e Odissea, porta a Chiavari uno dei principali appuntamenti dedicati ai grandi poemi della cultura occidentale, dopo il successo estivo degli spettacoli che da anni vengono seguiti al tramonto nella rinata piazzetta dei Pescatori da un pubblico numeroso e attento.

Eneide è il poema che celebra l’arrivo sulle coste italiche dei profughi in fuga attraverso il Mediterraneo, condotti dall’esule Enea dalla guerra della città di Troia, abbandonata ormai in fiamme dopo l’inganno del cavallo di Troia. Tra mito e storia “Parole antiche per pensieri nuovi” dichiara Maifredi che ha portato in Italia gli spettacoli prodotti dal Teatro Pubblico Ligure e ha inserito Chiavari nel calendario nazionale tra le sedi dei principali festival teatrali. “Abbiamo voluto che il nome della Città di Chiavari comparisse negli elenchi dei luoghi che gli spettacoli del Teatro Pubblico porta in tuta Italia, offrendo a Chiavari e alla Liguria una vetrina di visibilità nazionale attraverso il teatro la cultura”.

Ingresso libero.