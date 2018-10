Electropark, anteprima con il concerto a Palazzo Reale di Al Doum & The Faryds

Comincia con un’anteprima, durante i Rolli Days, il viaggio nella settima edizione di Electropark, festival internazionale di musica elettronica e sperimentazione artistica in programma tra l’8 e il 10 novembre nel quartiere di Prè. Sabato 13 ottobre (ore 17), nel cortile di Palazzo Reale, si esibiscono Al Doum & The Faryds.

Al Doum & The Faryds sposano punk e rock, in una psichedelia con connotazioni africane, orientali e primitive, sfumata dal jazz elettrico di Miles Davis e da quello spirituale di Sun Ra. Con basso, fiati, chitarre, cori, batteria e percussioni, introducono lo spettatore in un viaggio onirico, dove abbandonarsi a danze primordiali e riti magici misteriosi.

L’ingresso al concerto di Al Doum & The Faryds è gratuito (previa registrazione su Eventbrite). Domenica 14 va inoltre in scena la seconda anteprima di Electropark, con Lubomyr Melnyk al Salone al secondo piano della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola. Electropark prosegue il percorso di attivazione e valorizzazione di edifici e luoghi del Centro Storico genovese, attraverso la musica contemporanea, l’8, il 9 e il 10 novembre con i tre giorni di festival.