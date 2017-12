El Vez: il nuovo “Elvis” all’Altrove

Genova. Giovedì 15 ottobre arriva il primo appuntamento targato Disorderdrama all’Altrove e direttamente dalla California tanto rock’n’roll con un artista straordinario, Robert Lopez, conosciuto come El Vez.

Cantautore e musicista messicano-americano che mischiando lo stile di Elvis Presley e di molti altri artisti del rock nordamericano con la musica e la tradizione latinoamericana, è conosciuto per aver spesso veicolato nelle sue canzoni visioni rivoluzionarie attraverso la satira e l’ironia.

Lopez ha iniziato a suonare la chitarra nella band punk The Zeros, ma El Vez è conosciuto per la sua produzione di qualità, il suo frenetico stare sul palco, molti cambi di costume e tanti monologhi tra un pezzo e l’altro. Nonostante il personaggio Lopez abbia molto in comune con Elvis, come suggerisce il suo nome di scena, non è un semplice imitatore del Re del Rock: nei suoi dischi e dal vivo fa cover di David Bowie, Iggy Pop, John Lennon, Bob Dylan, Paul Simon, T. Rex, Queen e Beatles. Insieme a lui sul palco anche The Schizophonics + Diana Death y sus Novios.

Inizio alle 21.30. Biglietti a 8 e 6 euro.