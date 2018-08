EcoFesta Sociale 2018: la grande SAGRA by Croce Oro Sciarborasca

Genova. Da venerdì 6 a sabato 14 luglio 2018 torna la grande SAGRA estiva organizzata dalla Croce d’Oro a Sciarborasca sulle alture di Cogoleto in provincia di Genova.

Anche quest’anno la tradizionale festa vi allieterà con NOVE SERATE enogastronomiche, orchestre, musica dal vivo, cabaret e divertimento assicurato per grandi e piccini!

Saranno tante le specialità cucinate dalle nostre mitiche volontarie: tra le più richieste le ormai tradizionali lasagne mari&monti, i ravioli e le tagliatelle artigianali con i sughi preparati freschi ogni giorno dalle nostre cuoche, le grigliate di carne e di pesce, l’immancabile fritto misto e le tanto amate “rane fritte”. E ancora: muscoli alla marinara, stoccafisso in umido, lumache, asado allo spiedo e dolci artigianali. Queste solo alcune delle portate che vi lasceranno a bocca aperta!

E dopo aver cenato, tutti nell’area spettacoli con la musica rigorosamente dal vivo delle nostre orchestre e cover/rock band e gli spettacoli di cabaret. Anche quest’anno saranno tante le sorprese.

Si partirà venerdì 6 con cinque serate di grandi orchestre, ballo liscio ma anche tante risate: DANIELE TARANTINO (6 luglio), ORCHESTRA ROSSELLA e LE MONDINE (7 luglio), grande serata CABARET da COLORADO con Alessandro Bianchi, Andrea Ceccon, Enrique Balbontin e Fabrizio Casalino ne I PRITARI NEI CARRUGGI ma anche ballo con orchestra SIMPATIA (8 luglio), CASTELLINA PASI (9 luglio), MATTEO BENSI (10 luglio). Per arrivare alla serata clou di mercoledì 11 con la grande ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI.

Grande chiusura gli ultimi tre giorni con:

-giovedì 12 sul palco Liga Vs Vasco con le loro migliori tribute band BANDALIGA e VASCOMBRICCOLA ma anche il duo acustico cover rock MANHATTAN GUYS;

-venerdì 13 il meglio del rock con il miglior chitarrista italiano ANDREA BRAIDO e la rock star ARIANNA ANTINORI, musica dialettale genovese con I DEMUELUIN, e in chiusura il grande concerto ska rock degli ANTANI PROJECT;

-sabato 14 luglio concerto rock con il tributo agli AC/DC dei BLACK BELLS, il ricordo al grande Fabrizio De Andrè con ALDO ASCOLESE e GIANLUCA ORIGONE e la grande chiusura con il tributo a Green Day e Blink 182 con i THE SUNNY BOYS.

Ma quelle appena citate sono solo alcune anticipazioni degli innumerevoli spettacoli che vi accompagneranno da venerdì 6 a sabato 14 luglio! Il programma completo è visionabile nelle foto di questo evento e sul sito www.croceorosciarborasca.it

Senza dimenticare lo slogan che ormai caratterizza la nostra kermesse “Sì FESTA, ma con la TESTA” che vedrà momenti formativi e informativi sulla lotta agli abusi e sull’educazione ambientale grazie alla collaborazione di Regione Liguria, Comune di Cogoleto, ASL3 Genovese e CEA Riviera del Beigua.

Un occhio di riguardo anche per i più piccoli: l’animazione dei nostri giovani volontari farà divertire i vostri bimbi con babydance, truccabimbi, disegnabimbi, palloncini e giochi di gruppo.

Presenti anche gli stand del GRAFFIA&VINCI con ricchissimi premi (giochi, bazar e piante) e un’area divertimento con attrazioni per tutte le età.

Zona ristorante al coperto e AMPIO PARCHEGGIO con area camper attrezzata a poche decine di metri dalla sagra.

IMPORTANTE!!! SERVIZIO NAVETTA GRATUITO DA E PER COGOLETO (P.zza Della Stazione).

Patrocini: Comune di Cogoleto, Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria, Ente Parco Beigua

Media Partner: Secolo XIX, Radio Babboleo

I proventi della sagra, che ha partecipato anche quest’anno al bando EcoFeste per la concessione del logo ufficiale 2018, verranno utilizzati per gli scopi statutari dell’associazione e nella fattispecie per contribuire all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso da mettere a disposizione dei cittadini.

PER INFO E SAPERE COME RAGGIUNGERCI

Web: www.crocerosciarborasca.it

Telefono: 0109188366

Mail: info@croceorosciarborasca.it