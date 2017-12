Lei dunque capirà, Elisabetta Pozzi ripercorre il mito di Orfeo

Genova. Novello Orfeo, l’uomo amato in gioventù ottiene che la protagonista possa uscire dalla strana “Casa di riposo” in cui vive; ma proprio per amore lei lo induce “con voce ferma” a voltarsi, sebbene ciò comporti il suo ritorno nel vuoto dell’aldilà. Una metafora della ricerca della verità, interpretata da Elisabetta Pozzi.

Lei dunque capirà, opera di Claudio Magris, diretta da Daniela Ardini, va in scena al teatro Duse dall’11 al 15 gennaio.

Biglietti a partire da 17 euro, inizio alle 20.30.